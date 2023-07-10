Кровавый водопад: раскрыта тайна жуткого явления в Антарктиде

Это и вправду малоприятное зрелище первым наблюдал известный австралийский путешественник, географ и геолог Гриффит Тейлор ещё в 1911 году. В честь него теперь называется ледник и даже целая долина в Антарктиде.

Как объясняют учёные, это действительно водопад, вода понемногу выходит из-под ледника и поначалу она прозрачная, но очень быстро окрашивается в такой инфернальный оттенок. Первоначально, то есть ещё сотню лет назад, учёные подумали, что воду окрашивают красные водоросли, но оказалось, что их в этой воде нет. И тогда пришли к выводу, что цвет кровавому водопаду должно придавать окисляющееся железо. И микробиологи были и остаются уверены, что это какой-то продукт жизнедеятельности местных экзотических бактерий.

Несколько лет назад даже составили полную картину этого феномена. Считают, что под ледником скрывается очень и очень солёное озеро. Благодаря этой солёности оно категорически отказывается замерзать, и именно в нём обитают микробы, которые с незапамятных времён умеют жить без солнечного света и, соответственно, фотосинтеза. Вместо этого они поедают растворённые в этом подлёдном рассоле сульфаты и вырабатывают сульфиты, а эти сульфиты потом взаимодействуют с железом в придонном грунте. Получившиеся железистые соединения, судя по всему, и выходят вместе с водой из-под ледника Тейлора.

Поистине «инопланетная» жизнь. Но проблема все эти годы была в том, что никак не удавалось выявить в воде частицы этого железа. Дело в том, что искали какой-то минерал, то есть ожидали увидеть кристаллическую структуру. А никаких кристаллов с железом не обнаруживалось. И лишь недавно самая современная техника позволила рассмотреть в этой «кровавой» воде наносферы, то есть мельчайшие некристаллические объекты, в которых нашлось это железо вкупе с кремнием, кальцием, алюминием, натрием. Но радость была не только в том, что наконец удалось разгадать вековую загадку. Учёные вдобавок убеждены, что эта ситуация с ледником не может не заинтересовать NASA и вообще планетологов и астробиологов Земли.

Дело в том, что Долина Тейлора — это одна из так называемых «сухих долин». Они бесснежные из-за местных климатических особенностей: там дуют необычные, направленные сверху вниз ветры, притом на штормовых скоростях вплоть до 300 километров в час, и они просто не позволяют там накопиться снегу. И учёные не устают поражаться, как похожи эти места на Марс. Они даже привозили туда приборы, идентичные тем, которые устанавливают на марсоходах. И пришли теперь к совершенно удивительному выводу: детекторы и вообще научная техника на роверах попросту не может «видеть» такие наносферы, какие наблюдаются в Кровавом водопаде Антарктиды. А значит, не может «видеть» следы подобной экстремальной жизни. Меж тем, если на Марсе есть жизнь, то она уж точно именно такая, экстремальная, приспособленная к самым суровым условиям. Кто знает, может быть, в ржавом, богатом оксидами железа грунте Красной планеты полно таких следов внеземной жизнедеятельности, а марсоходы их просто не способны заметить, пишет Life.