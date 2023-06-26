Криминальная шутка: в Могилеве нетрезвый мужчина сказал о бомбе в торговом центре

«Вчера в один из торговых центров города зашел нетрезвый мужчина и сообщил охраннику, что у него в рюкзаке находится взрывное устройство, — сообщает УВД Могилевского облисполкома. — Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего злоумышленник убежал. На место происшествия незамедлительно выбыли правоохранители. Мужчину быстро нашли по приметам. Его задержали.

Выяснилось, что 42-летний могилевчанин пошутил, а в рюкзаке у него на самом деле находятся личные вещи. До прибытия саперно-пиротехнической группы были приняты необходимые меры безопасности. Взрывное устройство не обнаружено.

Правоохранители напоминают, что каждое подобное сообщение тщательно проверяется.

Даже высказанная в шуточной форме угроза влечет уголовную ответственность, которая предусматривает наложение штрафа и лишение свободы на срок от трех до семи лет в зависимости от степени последствий».