Кресло министра ЖКХ стало вакантным

В Гродно будет новый председатель горисполкома, который заменит на этой должности Мечислава Гоя. Город возглавил Андрей Хмель, который до сегодняшнего дня возглавлял министерство ЖКХ. Назначение сопровождалось беспрецедентными комплиментами.

— Андрей Валерьевич, я, откровенно говоря, давно думал о том, чтобы вам предоставить какую-то другую работу, — сказал Лукашенко. — Я считаю вас очень подготовленным человеком, помню ваши доклады из Витебской области. Вы очень хорошо разбираетесь в этой теме. И когда поступила просьба руководства Гродненской области, там не только Караник попросил (председатель облисполкома Владимир Караник. — Прим.), я подумал, что, если вы согласны, это вполне нормальная должность. Но, чтобы вы понимали, не последняя. Я очень надеюсь, не последняя должность в вашей карьере.

Для Гродно Андрей Хмель человек не новый. Он родился в Лиде, но много лет проработал в Гродно. Был инженером-энергетиком отдела главного энергетика ООО «Биоком Технология», главным специалистом отдела энергетики и топлива Гродненского облисполкома, возглавлял ГУКПП «Горсвет».

В мае 2016 года стал генеральным директором ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство». При его руководстве в городе стали активно заваривать мусоропроводы и устанавливать контейнерные площадки.

В декабре 2017 года Андрея Хмеля назначили заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, а в июне 2020 года — министром ЖКХ.

Напомним, Мечислав Гой был назначен на должность председателя Гродненского горисполкома в августе 2014 года. Таким образом он руководил городом почти 9 лет, пишет «Вечерний Гродно».