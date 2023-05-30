Кресло министра ЖКХ стало вакантным

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Аддзел навін
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В Гродно будет новый председатель горисполкома, который заменит на этой должности Мечислава Гоя. Город возглавил Андрей Хмель, который до сегодняшнего дня возглавлял министерство ЖКХ. Назначение сопровождалось беспрецедентными комплиментами.

Андрей Валерьевич, я, откровенно говоря, давно думал о том, чтобы вам предоставить какую-то другую работу, — сказал Лукашенко. — Я считаю вас очень подготовленным человеком, помню ваши доклады из Витебской области. Вы очень хорошо разбираетесь в этой теме. И когда поступила просьба руководства Гродненской области, там не только Караник попросил (председатель облисполкома Владимир Караник. — Прим.), я подумал, что, если вы согласны, это вполне нормальная должность. Но, чтобы вы понимали, не последняя. Я очень надеюсь, не последняя должность в вашей карьере.

Для Гродно Андрей Хмель человек не новый. Он родился в Лиде, но много лет проработал в Гродно. Был инженером-энергетиком отдела главного энергетика ООО «Биоком Технология», главным специалистом отдела энергетики и топлива Гродненского облисполкома, возглавлял ГУКПП «Горсвет».

В мае 2016 года стал генеральным директором ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство». При его руководстве в городе стали активно заваривать мусоропроводы и устанавливать контейнерные площадки.

В декабре 2017 года Андрея Хмеля назначили заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, а в июне 2020 года — министром ЖКХ.

Напомним, Мечислав Гой был назначен на должность председателя Гродненского горисполкома в августе 2014 года. Таким образом он руководил городом почти 9 лет, пишет «Вечерний Гродно».

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