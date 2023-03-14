Кресла вылетали из салона вместе с людьми: новые подробности аварии под Смолевичами

Выяснилось, что сиденья в маршрутке не были оборудованы ремнями безопасности.

Как сообщала «Народная Воля, 20 февраля на на трассе под Смолевичами случилась страшная авария. Произошло лобовое столкновение маршрутки, которая двигалась со стороны Смолевичей, и грузового автомобиля МАЗ. Были погибшие.

Как известно, ГАИ и Транспортная инспекция усилили контроль за перевозками пассажиров маршрутными такси. Поводом послужила череда резонансных аварий с участием этого транспорта.

«Какие же нарушения владельцы и водители маршрутного транспорта допускают чаще всего? – рассказали в телеграм-канале газеты «На страже» и журнала «Милиция Беларуси». — Например, откладывают прохождение техосмотра, выпуская на линию авто с неисправностями. Дефекты выявляются самые разные: от перегоревших лампочек в фарах до недостаточно эффективной тормозной системы.

Еще один нюанс связан с переоборудованием грузовых микроавтобусов для перевозки пассажиров. Подобная трансформация вполне законна, главное — кресла должны быть установлены по всем стандартам. Ведь закрепленные кустарно не только не защитят во время аварии, но и травмируют.

Например, в недавнем ДТП под Смолевичами некоторые устройства вылетели из салона вместе с людьми. Причины этого выясняются, но уже сейчас известно: ремнями безопасности сиденья оборудованы не были…»

Вера ВИР.