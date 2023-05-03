Кремль: украинские беспилотники ночью атаковали резиденцию Путина

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента»,— сообщил Кремль.

Пресс-служба российского президента подчеркнула, что Владимир Путин в результате этой атаки не пострадал. «График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме»,— уверяют в пресс-службе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент атаки, он работал в Ново-Огарево. «Парад на Красной площади 9 Мая состоится, изменений планов нет»,— подчеркнул Песков.

Согласно распространенной Москвой информации, в атаке участвовали два БПЛА. «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет»,— уточнили в пресс-службе.

В Кремле назвали атаку беспилотников спланированной террористической акцией и покушением на президента, «проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей».

Еще ночью в соцсетях были опубликованы видео, на которых на фоне Кремля понимается столб белого дыма, а в самом комплексе зданий вырубается свет. Городские власти и правоохранительные органы никак это не комментировали. Однако сегодня мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на использование в столице БПЛА.

Украинская сторона эти сообщения пока не комментировала.