«Кравира» снова принимает пациентов

С сегодняшнего дня возобновила свою деятельность сеть медицинских клиник «Кравира».

«Мы работаем в прежнем режиме по трем филиалам, — говорят в медцентре. — Благодарим за ожидание, лояльность и теплые слова поддержки во время приостановки работы центра. Для нас это было бесценно!

Более 20 лет мы принимали благодарности в наш адрес и готовы дальше заботиться о вашем здоровье с должным уровнем сервиса и высокими стандартами качества оказания медицинской помощи».

Напомним, что по решению Минздрава лицензия клиники была приостановлена с середины ноября минувшего года из-за ряда грубых нарушений.

Вера ВИР.