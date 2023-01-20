Красиво жить не запретишь: компания из 8 человек погуляла в дубайском ресторане на 200 тысяч долларов

На днях компания из восьми человек провела роскошный вечер в дубайском ресторане Chalet Berezka, заплатив за стол около 200 тысяч долларов США (более 700 тысяч дирхамов ОАЭ).

Об этом издательству «Русские Эмираты» сообщил очевидец, пожелавший остаться неизвестным, подтвердив свои слова фотографией кассового чека, который оказался в его распоряжении.

Судя по фотографии чека, львиная доля баснословной суммы была потрачена на покупку 100 бутылок шампанского Cristal марки Louis Roederer, каждая бутылка которого стоит чуть менее 2 тысяч долларов США. На еду и другие напитки была израсходована гораздо более «скромная» сумма – всего 15 тысяч долларов США.

О дальнейшей судьбе ста бутылок шампанского ничего неизвестно. Был ли весь алкоголь выпит прямо в ресторане или это просто щедрый подарок таинственной незнакомке – история умалчивает.

Напомним, что совсем недавно в Дубае широко обсуждали астрономический счет за новогодний ужин. Ресторатор Мерк Туркмен опубликовал в Instagram фото чека на 620 тысяч дирхамов (US$ 170 тысяч) с подписью «Не первый и не последний».

Счет выставил один из ресторанов в центре Дубая компании из 18 гостей. Фотография быстро разлетелась по социальным сетям. Осталось загадкой, кто оплатил этот счет. В новогоднюю ночь стоимость бронирования в ресторанах с видом на небоскреб Burj Khalifa традиционно вырастает в разы.

Как видим, рекорд 2003 года по счетам за ресторан продержался менее трёх недель, а пальма первенства перешла к ресторану Chalet Berezka.