Костомаров снимает протезы и психует. От помощи психолога отказывается

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров перестал заниматься с психологом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, сеансы психотерапии за весну у спортсмена прошли всего пару раз. Несмотря на то, что все врачи говорили пациенту, насколько важно работать и восстанавливаться сейчас именно психологически. Первоначально даже отмечался некий прогресс, но давалась работа с психологом Костомарову с трудом.

Также Роману дали отдельную палату. Все протезы, которые приносили на пробу спортсмену, не подходили. Костомаров начинал их снимать и психовать, говорит источник, знакомый с ситуацией. Спортсмену тяжело адаптироваться к протезу — культи у Романа заживают долго и мышцы слабые, объясняет источник.

Российский фигурист находится в больнице уже более полугода — с 10 января.