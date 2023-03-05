Костомаров приходит в себя, но есть подозрение на сепсис

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно приходит в себя, однако есть подозрение, что у него снова начался сепсис.

Сообщается, что у Костомарова синеет одна рука.

В ближайшее время с ним будет работать психолог, пишет mk.ru. Рядом с Костомаровым постоянно находится его жена, фигуристка Оксана Домнина.

После стабилизации состояния спортсмена ждет долгая реабилитация.

Напомним, фигуриста госпитализировали 10 января с диагнозом «пневмония», которая возникла на фоне гриппа B. Он перенес ампутацию стоп, затем у него случился инсульт.