Костомаров приходит в себя, но есть подозрение на сепсис

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно приходит в себя, однако есть подозрение, что у него снова начался сепсис.
Сообщается, что у Костомарова синеет одна рука.
В ближайшее время с ним будет работать психолог, пишет mk.ru. Рядом с Костомаровым постоянно находится его жена, фигуристка Оксана Домнина.
После стабилизации состояния спортсмена ждет долгая реабилитация.
Напомним, фигуриста госпитализировали 10 января с диагнозом «пневмония», которая возникла на фоне гриппа B. Он перенес ампутацию стоп, затем у него случился инсульт.