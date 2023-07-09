Костюковичский район, деревня Малиновка: министр внутренних дел рассказал о своей малой Родине

— У нас особая природа , очень много леса, а, самое главное, там живут прекрасные люди: добрые, порядочные, как во всей Республике Беларусь – гостеприимные. И когда я приезжаю на свою малую Родину, я действительно отдыхаю душой. И меня туда тянет, — признался министр внутренних дел Иван Кубраков во время общения с воспитанниками военно-патриотических клубов.

Кстати, родом из той же деревни Малиновка, что в 25 километрах от райцентра Костюковичи, известный белорусский литературовед, доктор филологических наук Иван Саверченко.

«Я бы себе посоветовал никогда не расстраивать свою маму, — рассказал министр. — Потому что я спокойным относительно ребенком был, но были разные ситуации. Я, конечно, немножко шалил. Но если вернуться в детство, я хотел бы сделать все, чтобы мама моя никогда за меня не волновалась».

Иван Кубраков родился в многодетной семье, он – младший из пяти братьев. Его отец работал на хлебозаводе в соседней деревне Белынковичи, а мама — в колхозе.

«Народная Воля» нашла в архивах местной районки «Голас Касцюкоўшчыны» материал о его большой семье. Он был опубликован в 2015 году, Иван Кубраков тогда не был ни министром, ни генералом. Но о его семье из публикации можно узнать многое.

… Народная мудрость гласит: «Если хочешь, чтобы жизненный путь был легкий, возьми с собой ребенка». Собираясь в жизненный путь, жительница деревни Малиновка Белынковичского сельсовета Анна Семеновна Кубракова взяла с собой пять сыновей. Кто-то посочувствует, что ноша не из легких, кто-то посетует, как она управлялась, а кто-то позавидует, как здорово, что у нее такие сыновья!

В пятидесятые годы прошлого столетия девчушкой Аня часто ходила в гости из Боронек в Малиновку к тете. Там и заприметил ее сельский парень Владимир. И как бывает в таких случаях: дружба, свадьба, первенец. Думала ли Анна Семеновна о большой семье? Сейчас сказать трудно. Но в 1958 году в семье Кубраковых родилась дочь Люба. К сожалению, в два года она заболела и умерла. В 1960 году родился Николай, 1961 – Михаил, 1964 – Виктор, 1969 – Сергей, 1975 – Иван – вот такая арифметика.

Все они имеют свои семьи, живут в Минске, работают. Но каждый день не забывают позвонить маме в деревню, поздравить ее с каждым праздником. Несмотря на свою занятость и расстояние, пору года и погоду зарабатывают отгулы, выкраивают время, кто как может, и спешат к маме, той единственной пристани, которая всегда готова их принять, встретить, ночь не спать, чтобы испечь пирожков и в печку поставить любимое блюдо для каждого. И всякий раз, когда собираются сыновья в родительском доме, вспоминают свое детство рядом с доброй мамой, которая своим примером прививала детям любовь к труду.

Анна Семеновна работала телятницей. На ферме технической оснащенности не было, приходилось в ведрах носить корм каждому теленочку. На подворье Кубраковых тоже было большое хозяйство, надо было за всеми присмотреть, детям обязательно уделить внимание, да еще вышить очередную наволочку или полотенце… Бесконечные «надо».

Понимая, что маме приходится много работать, старшие дети брали на себя часть обязанностей по дому, постепенно к этому приучали и младших. Часто после школы и в выходные дни шли на ферму вместе с Анной Семеновной, помогали ей, как могли.

Что и говорить, коллеги тогда завидовали, что у нее такие помощники подрастают, отмечали, что дети аккуратны в работе, даже на ферму всегда в чистых рубашках приходят. И удивлялись:

– Когда ты, Семеновна, успеваешь им выстирывать?

Женщина только улыбалась в ответ. А что сказать, если она не считалась со временем, надо работу сделать, так и половину ночи может на это отдать.

Когда Николай уехал в Минск, устроился на службу в милицию, Анна Семеновна ночей не спала, думала, как он без нее. Михаил пришел из армии, тут же старший брат решил, что он должен приехать к нему в Минск. И снова маме волнения, а тот остался у брата, стал водителем работать. Виктор после армии тоже уехал в Минск, где работал вместе с братом Михаилом в одном автопарке №7. А тут Сергей в армию ушел. Что он служил в Афганистане, старшие братья знали, только маме не говорили, чтобы не расстраивалась, но в сердце Анны Семеновны поселилась тревога за Сергея. Когда сын в военной форме перешагнул порог родительского дома, мама с облегчением вздохнула: вернулся. Только недолго задержался Сергей дома. Он поехал к братьям в Минск. Устроился работать тоже в автопарк. Самый младший Иван по примеру старшего брата окончил высшую школу милиции, поступил на службу в милицию (это, как вы понимаете – о нынешнем министре внутренних дел Иване Кубракове, — Прим.).

Прошло время. Сыновья Анны Семеновны Кубраковой создали свои крепкие семьи, воспитали по двое детей. Все заняты решением семейных вопросов.

А мама, как и прежде, переживает за всех своих детей, внуков, правнука, теперь в семье Кубраковых – 21 человек. И каждое утро, когда еще спят сельчане (а здесь живут только пенсионеры и никто никуда не торопится) Анна Семеновна тихо подходит к рамочке с фотографиями сыновей с невестками, внуками, правнуком и тихо шепчет свою, материнскую молитву: «Господи, спаси и сохрани моих детей! Я не могу это сделать, так как они далеко от меня»…

При встрече Анна Семеновна сказала:

— Сыновья у меня, хорошие, невестки самые лучшие, внуки добрые. Я всегда их рада видеть.

Потом говорила много о достоинствах невесток, и каждое ее слово было искренним, произнесено с любовью и добротой.

А что же думают дети о маме?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, позвонили в Минск. Ответы были самые разные, но одинаково проникнуты самыми добрыми чувствами к любимой маме.

Николай Владимирович:

– Наша мама – рукодельница. Каждой невестке в подарок к свадьбе она вышила постельное белье и полотенца. Мы очень бережно храним ее работы. Сейчас я на пенсии, живу на даче, и комнаты дома украшают вышитые наволочки, простыни с вязаными крючком кружевами внизу, на картинах – полотенца с красивыми цветами. Это все так греет душу! Да и дома в деревне много вышитых работ, излучающих особый свет, создают уют и красоту.

Погоду в родительском доме всегда создает мама, благодаря ей атмосфера до сего времени сохранилась солнечной, теплой, жизнеутверждающей, сюда хочется всегда приезжать.

Михаил Владимирович:

– Моя старшая дочь Наталья очень похожа на мою маму жестами, мимикой. Она такая же добрая, общительная, со своей свекровью очень хорошо дружит. И заботливая она, как моя мама. Смотрю на дочь, а вижу маму. Мы уже все взрослые, а приедем в деревню, о своих планах должны поделиться с мамой, отчитаться, куда собрались сходить и как скоро вернемся. У нее все должно быть под контролем. Собираемся уезжать, мама готова все из дома отдать. Убеждаем, что мы уже имеем все свое и теперь должны о тебе заботиться. Соглашается, но делает по-своему. В деревне нашей осталось совсем мало жителей, но как хочется там побывать! Мама связала нас всех незримыми нитями родства, которое крепнет с каждым годом. Мы всегда стараемся помогать друг другу.

Виктор Владимирович:

– Ни одну из невесток своим сыновьям она не выбирала, не советовала, но всех приняла, как родных, а нам сказала: «Дети, выбирали жен сами, цените, уважайте, любите. Выбирали для себя самых лучших, так пусть такими они и будут для вас всегда».

Когда приезжаем, наша мама печет очень вкусные пирожки. Кто не смог приехать, тому она передачу соберет. Обо всех заботится, всех приветит.сыновья

Сергей Владимирович:

– Скажу о главном, воспитательные уроки мамы не забудутся никогда. Она нам всегда говорила: «Дети, ничего не берите чужого». Я усвоил это очень хорошо. Однажды в детстве был такой случай. Шел я из Щегловки, а на дороге лежали вилы. Понимая, что чужого брать нельзя, пришел домой и рассказал маме. Выяснилось, что сосед ехал на конной повозке, и вилы упали. Мама ему сказала, тот вынужден был возвращаться за потерей. Годы прошли, а этот случай забыть не могу.

Иван Владимирович:

– Я в семье Кубраковых – младший. Видимо, родители хотели девочку, но родился я, поэтому меня баловали и жалели и родители, и братья старшие. И пирожки для меня мама вкусные пекла часто. А вообще наша мама – очень гостеприимный человек. В нашем доме все чувствуют себя, как у себя дома. Вот пример. В нашей деревне жила семья Глушаковых. Было у них семеро детей. Родители умерли, а дети каждую Радоницу приезжают в деревню и останавливаются у мамы. Мы просили маму переехать к нам. Только она всем категорично ответила: «Пока могу работать, никуда из Малиновки не поеду, и не уговаривайте». И чем взрослеем, тем понятнее становится мамино желание жить на родине. Приедешь в деревню, и душа поет!

Валентина Геннадьевна, невестка:

– Я как старшая невестка скажу от имени всех. Это настоящая мама, самая добрая свекровь. И она всегда пристращает сыновей: «Если только мои девчонки скажут, что вы их обидели, то добра от меня не ждите, все будете наказаны». Никто не знает, какое наказание придумала бы мама нашим мужьям, но мы ей очень благодарны за такие щедрые подарки судьбы, как ее сыновья».

Мы часто стараемся навещать маму, ездим с удовольствием, нам в Малиновке тепло, уютно, легко и просто. Доброжелательность, щедрость Анны Семеновны не знает границ. Бывало, приедем, она кабана к этому времени выкормит, сделает свежину, потом все в сумки детям положит, а себе ничего и не оставит. Отказываться от таких гостинцев бесполезно. Несколько лет назад решили, что на ее подворье будут только куры. Пусть поживет в удовольствие на старости лет. А мы ее не забываем, при каждой возможности спешим в Малиновку.

Наталья Михайловна, внучка:

– Так случилось, что из всех внуков Анны Семеновны, у нас с сестрой она единственная бабушка. У моих двоюродных братьев и сестер были бабуши и по линии мамы. Поэтому каждое лето вместе с сестрой Аней мы проводили в Малиновке. Конечно, приезжали и другие внуки. И с бабушкой все были очень близки, рассказывали ей свои секреты. Она мудро давала нам советы и учила нас премудростям жизни. А разве можно забыть вкус парного молока, которым нас бабушка старалась угостить, убеждая, что оно придает сил и здоровья. Аромат сена, которое заготавливали летом, ни с чем не сравним! А перловый суп с курицей, сваренный в печи, самый шикарный! Вообще, бабушка очень вкусно готовит.