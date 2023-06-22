Королеву Камиллу заметили на скачках в броши Елизаветы II

Вместе с королем Карлом III она открыла ежегодный турнир Royal Ascot.

Для светской элиты британской столицы это одно из главных мероприятий лета. О нем говорят не только в контексте скачек, но и под другим углом — Royal Ascot известны своим строгим дресс-кодом.

В частности, женские платья и юбки должны быть ниже колена, живот должен быть прикрыт, запрещены платья и топы без бретелек или с прозрачными бретелями, пишет rbc.ru. Только с 2018 года женщинам дали право надевать брючные костюмы. А мужчины, например, должны надевать носки, закрывающие лодыжки, и только классические галстуки (на галстуки-бабочки и шейные платки наложен запрет).

Это важное событие и для членов королевской семьи, которые традиционно прибывают на ипподром в открытых каретах, делающих круг почета перед гостями. Первый день соревнований посетили король и королева Великобритании — Карл III появился в летнем светло-сером фраке с голубой рубашкой, серебристым галстуком и черным цилиндром. Его супруга Камилла предпочла белый костюм, состоящий из легкого пальто, платья и широкополой шляпы. Образ дополнили клатч, перчатки, туфли и драгоценности: золотые серьги с крупными круглыми бриллиантами, тонкая золотая цепочка на шее, множество небольших браслетов на запястьях, которые были скрыты под манжетами пальто, а также брошь.

Как пишет телеграм-канал Jewellery Digest, ювелирное украшение в форме морской раковины с бриллиантами и крупной жемчужиной, созданное в 1919 году ювелирами фирмы Goldsmiths & Silversmiths Co, принадлежало художнице и иллюстратору Уинифред Хоуп Томпсон. Дизайн броши разработал ее брат, сэр Курто Томпсон, сын изобретателя пневматической шины Роберта Томпсона. В 1944 году, согласно ее завещанию, украшение перешло будущей королеве-матери Елизавете I. Последняя не раз надевала брошь, в том числе на свой 100-летний юбилей в 2000 году. После ее носила Елизавета II, а теперь она перешла королеве Камилле.

Также в первый день турнира были замечены другие члены британской королевской семьи: сестра короля принцесса Анна, младшая сестра королевы Камиллы и одна из ее фрейлин во время коронации Аннабель Эллиот, старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и дочь принцессы Анны Зара Тиндалл с супругом Майком Тиндаллом.