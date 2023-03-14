«Консультации продолжаются». Белорусские олимпийцы примут участие в Играх-2024?

Великобритания обратилась к спонсорам Игр с целью не допустить участия белорусских и российских спортсменов в Олимпиаде-2024, но Международный олимпийский комитет на этот счет имеет свою позицию.

«МОК принял к сведению это письмо, — говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. — Не правительствам решать, какие спортсмены могут участвовать в каких международных соревнованиях. Это стало бы концом мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно подчёркивало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН.

В соответствии с тем, как организован спорт во всём мире, и в соответствии с Олимпийской хартией, решение о том, какие спортсмены могут принимать участие в международных соревнованиях, должно быть исключительными полномочиями спортивных организаций, основываясь исключительно на спортивных заслугах. В соответствии с этим спонсоры Олимпиады не участвуют в процессе принятия решений».

В МОК отмечают, что консультации со всеми заинтересованными сторонами Олимпийского движения — представителями спортсменов, 206 национальными олимпийскими комитетами и Международными федерациями — в рамках демократического процесса принятия решений все еще продолжаются.

«В этом контексте важно отметить, что участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году не является частью дискуссий, которые вместо этого сосредоточены на предстоящих международных соревнованиях, на которые исключительные полномочия имеют международные федерации видов спорта», — говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

Алесь СВЯТЛАНІЧ.