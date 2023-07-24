Конституционный суд получил право толковать Конституцию

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Аддзел навін
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Конституция Республики Беларусь. Фото из открытых источников.
Конституция Республики Беларусь. Фото из открытых источников.

С момента принятия в 1994 году Конституции Республики Беларусь и до внесения в нее изменений и дополнений в 2022 году правом официального толкования Конституции был наделен парламент. Причем он реализовал данное право только один раз – в 1997 году, когда после ликвидации Верховного Совета и образования двухпалатного Национального собрания, возник вопрос, кого считать депутатами.

Обновленной Конституцией предусмотрено право Конституционного суда давать официальное толкование Конституции. Однако, как рассказал порталу Pravo.by председатель суда Петр Миклашевич, обратиться с предложением о даче заключения о толковании Основного закона вправе только президент, президиум Всебелорусского народного собрания, Палата представителей и Совет Республики Национального собрания, Верховный Суд, а еще Совет Министров.

По результатам рассмотрения и разрешения дела Конституционный суд дает заключение о толковании Конституции, которое обязательно для всех государственных органов, других организаций, должностных лиц и иных граждан.

Впрочем, опыт подсказывает, что у высших должностных лиц Беларуси, как и у главных институтов государственного управления, не возникает вопросов по поводу толкования положений Основного закона. Таким образом, на нынешнем этапе вряд ли можно ожидать, что новое полномочие Конституционного суда будет востребованным.

 

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