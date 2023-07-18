Константин Ремчуков: «В Советском Союзе примерно так до последних дней рассказывали, что все планы выполняются»

И российские, и белорусские СМИ с радостью смакуют новости об ухудшении экономических показателей в европейских странах. Но что касается самих себя, то прогнозы исключительно оптимистичные.

Главный редактор российской «Независимой газеты» Константин Ремчуков в эфире ютуб-канала «Живой гвоздь» (который создали журналисты бывшего «Эха Москвы») прокомментировал ситуацию.

— Запроса на правду, как мне кажется, в широком смысле слова в стране нет. В стране есть запрос на иллюзии, на мифы, на убаюкивающие рассказы о том, как каким-то образом сказочно все будет хорошо в конечном итоге. Сейчас плохо, а потом будет хорошо.

Это универсальное свойство нашего общественного сознания, как мне кажется… Независимо от того, кто руководит страной. Ленин мог сказать фразу «Наши дети будут жить при коммунизме», и все верили. Сталин мог говорить о том, что социализм построен полностью и окончательно.

Хрущев вообще обещал в 1980 году коммунизм. 1961 год, октябрь, приняли. И люди не то чтобы при Хрущеве верили. Но никто не возмущался, не говорил: «Покажите нам, а что это такое».

Поэтому вот говорят: «Сейчас будет плохо, но мы же начнем все импортозамещаться. И вот тогда, когда мы импортозаместимся, у нас будет создан миллион рабочих мест, тогда вы сами увидите, как это хорошо, мы достигнем суверенитета».

Плюс начинает действовать все больше и больше ограничений (регламентных таких), которые идут от правительства, от министерств, что нельзя этой темы касаться, нельзя этой темы, потому что она может рассматриваться как подсказка врагу относительно состояния нашей экономики. И я так понимаю, что эта тенденция будет усиливаться.

И многие СМИ, которые специализируются на экономике, на деловой информации, будут первыми, условно говоря, жертвами. Не смогут об этом писать. И я так понимаю, что чем дольше будет специальная военная операция, тем менее свободный будет поток данных. Под угрозой наказания — таким же образом, как про саму специальную военную операцию по закону нужно говорить только то, что Конашенков (заместитель министра обороны РФ, — Прим.) говорит. Это какую-то вольницу они в лице военкоров собственных создали. А так, ни один человек не может сказать про потери, про продвижение, потому что все это будет трактоваться как, безусловно, дискредитация вооруженных сил или фейковая информация.

То же самое, мне кажется, будет на социально-экономическую тематику.

И уж, по крайней мере, до выборов президента в марте следующего года, как мне кажется, это будет основной тон официальной риторики: что все хорошо, страна адаптируется, проблемы есть, но они не такие тяжелые, проблемы есть, но они оказались не такими глубокими, как казалось в начале, экономика смогла быстро адаптироваться, общество смогло адаптироваться и так далее. То есть смогли адаптироваться к ситуации лучше, чем можно было ожидать. Я думаю, это будет.

Но это легко. Потому что в Советском Союзе примерно так до последних дней Брежнева рассказывали про условного безработного с Пятой авеню. И о том, что все планы выполняются. Не много, но устойчиво – на 0,7%, 1,2%. Люди любили такое.: если до процента – это вроде не так хорошо, а вот 1,2-1,3% – перевыполнили план, получили вымпелы, знамена, премии. А потом вдруг выясняется, что статистика не совсем корректная, что там был двойной счет, что там не учли то, что скорректировали план в шесть раз с тем, чтобы под факт его выполнить.

Поэтому я думаю, что все это не сложно, потому что еще живо то поколение.