Кондитерские изделия добавлены в белорусский набор продуктов прожиточного минимума

В соответствии с решением правительства Беларуси, кондитерские изделия будут включены в список продуктов питания, необходимых для обеспечения прожиточного минимума. Новый набор продуктов будет действовать с 1 декабря 2023 года и будет распространяться на всех социально-демографические группы населения.

Согласно новым нормам, среднестатистический белорусский мужчина должен употреблять 8 килограммов кондитерских изделий в год, в то время как женщине рекомендуется лишь 1,8 килограмма. Помимо этого, уровень потребления сахара также был пересмотрен, и для некоторых групп населения он увеличен.

Согласно новым стандартам, мужчина трудоспособного возраста должен потреблять 8 килограммов кондитерских изделий и 20,1 килограмма сахара в год. Женщине того же возраста рекомендуется употреблять 1,8 килограмма кондитерских изделий и 15,9 килограмма сахара. Для пенсионеров и детей также установлены свои нормы потребления кондитерских изделий и сахара.

Эти изменения в наборе продуктов питания прожиточного минимума будут учитывать среднедушевой бюджет семьи из четырех человек. Стоимость минимальных наборов продуктов питания будет рассчитываться на основе данных о ценах, предоставляемых Белстатом.