Кому противопоказано миндальное молоко?

Миндальное молоко – полезный продукт, который может стать альтернативой для тех, кому противопоказано коровье молоко.

Состав и калорийность

Это простой напиток в плане состава: содержит только миндаль и чистую воду. Для приготовления применяют орех в сыром виде, без дополнительных обработок. Такое решение позволяет сохранить максимум полезных веществ.

Миндальное молоко может на какое-то время удовлетворить чувство голода и обеспечить организм необходимым количеством ценных веществ.

Польза миндального молока

Продукт богат витаминами А, Е, С, всеми витаминами группы В, а также калием, медью, магнием, фтором и другими микро- и макроэлементами, аминокислотами. Употребление ореха в чистом виде в сравнении с молоком не позволяет насытить организм всеми перечисленными полезными веществами в том же количестве.

Как миндальное молоко влияет на здоровье

Калий и магний положительно влияют на работу пищеварительного тракта и укрепляют стенки кровеносных сосудов.

В миндале присутствует белок – достойная альтернатива животному компоненту, он дает аналогичный заряд энергии и насыщает организм.

Подходит для употребления лицам, страдающим непереносимостью лактозы.

Подогретый напиток с медом значительно повышает иммунитет, помогает справиться с проблемами со сном.

Способствует восстановлению после интенсивных физических нагрузок и стрессов.

Положительно влияет на вес, так как содержит меньше калорий, нежели животный аналог, а также имеет низкий гликемический индекс.

Считается безвредным для диабетиков.

В миндальном молоке маленькое количество углеводов и сахара.

Снижает уровень плохого холестерина в крови.

Обладает антиоксидантными свойствами, нейтрализует свободные радикалы, предотвращая старение клеток и способствует молодости кожи.

Помогает при выпадении волос благодаря содержанию витаминов группы В.

Противопоказания

Миндальное молоко можно пить практически всем категориям людей, и умеренное употребление продукта не нанесет вреда организму. Но есть определенные ограничения:

– не рекомендуется пить молоко в период лактации, также оно противопоказано грудничкам;

– запрещено пить миндальное молоко тем, кто страдает аллергией на орехи.

Как выбрать и хранить

Любителям готовой продукции следует быть осторожными с магазинными напитками: в составе миндального молока должен отсутствовать сахар и его заменители. Также производители любят разбавлять молоко пищевой добавкой – каррагинаном, который крайне вреден для организма. Если добавка присутствует в составе продукта, следует отказаться от его покупки.

Миндальное молоко фасуют в тетрапак. После вскрытия упаковки продукт годен к употреблению не больше пяти дней. Хранить миндальное молоко можно в холодильнике или заморозить на большой промежуток времени.

Прекрасная альтернатива – залить напиток в формочки для льда. После заморозки будет удобно добавлять молочные кубики в чай или кофе.