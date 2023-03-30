Кому нельзя есть цельнозерновой хлеб

Цельнозерновой хлеб считается продуктом правильного питания, его рекомендуют его в качестве альтернативы белому пшеничному хлебу. Однако, как оказалось, цельнозерновой хлеб можно есть не всем.

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что цельнозерновой хлеб — грубый продукт. В нем содержится много клетчатки, которая способна вызвать метеоризм и вздутие живота. По этим причинам продукт не рекомендован людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

По словам эксперта, если на слизистой желудочно-кишечного тракта имеются какие-либо повреждения, воспаления, то цельнозерновой хлеб, в частности клетчатка, входящая в его состав, проходя через эти слизистые оболочки, может их легко травмировать.

Диетолог отметила, что еще одна категория людей, которым не стоит есть такой вид хлеба, — люди с непереносимостью глютена.

«Мы говорим не только о клетчатке, но еще и о самом хлебе. Хлеб, будь то цельнозерновой или нецельнозерновой, содержит глютен, поэтому может быть неполезен людям с аллергией или непереносимостью клейковины. Когда к ним в организм попадает белок пшеницы или ржи, иммунная система начинает разрушать его, разрушая свой же собственный тонкий кишечник», — заключила Елена Соломатина.