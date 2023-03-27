Кому нельзя есть белый рис

Частое употребление белого риса приводит к повышению уровня сахара в крови и проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, кто в зоне риска и как снизить вред от продукта.

По словам эксперта, белый рис имеет высокий гликемический индекс. По этой причине частое употребление блюд из крупы грозит инсулинорезистентностью.

Кроме того, у людей старшего поколения, которые имеют и инсулинорезистентность, и избыточный вес, любовь к белому рису может грозить стремительным развитием сахарного диабета.

Если есть блюда из этой крупы достаточно часто, то могут возникнуть проблемы со стулом. Это происходит из-за недостатка клетчатки в рационе, уточнил врач.

Как избежать негативных последствий от употребления белого риса? Диетологи рекомендуют есть блюда из риса с овощами. Клетчатка, которой богаты овощи, способствует снижению гликемической нагрузки и оказывает благоприятное влияние на кишечник: «Также можно употреблять вместо белого тот, который содержит оболочку. Это либо бурый рис, либо дикий. Не лишенные оболочки продукты содержат больше клетчатки, а за счет нее гликемический индекс ниже. Сахар будет повышаться, но медленнее. Также клетчатка стимулирует кишечник».