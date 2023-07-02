Компания молодежи перевернулась на лодке в двух километрах от берега

Утром 1 июля двое парней и две девушки отправились порыбачить на Лукомльское озеро, но у них опрокинулась лодка.

Два 24-летних парня и девушки 22-х и 20-ти лет выехали на акваторию озера на надувной моторной лодке, примерно в шесть часов утра из-а ветра и волн лодка перевернулась, и все четверо оказались в воде.

Благодаря спасательным жилетам молодые люди остались на плаву и смогли взобраться на опрокинутую лодку. После этого они дозвонились до спасателей.

Звонок в МЧС получили 6:03, после этого информацию передали в ОСВОД. Работник местной спасательной станции, который дежурил в одиночку, выехал к месту происшествия.

Как оказалось, терпящая бедствие компания молодежи находилась на перевернутой лодке в двух километрах от берега. Рыбаков вместе с лодкой доставили на берег. Молодежь замерзла, но медицинская помощь не понадобилась, сообщает пресс-служба МЧС.