“Коммунальщики” будут ходить по квартирам минчан. Зачем?

В ЖКХ Минска начинают весенний осмотр жилфонда.

Как сообщает телеграм-канал Минского городского жилищного хозяйства, осмотр жилищного фонда будет производиться, «чтобы обеспечить сохранность и эксплуатационную надежность жилых, административных и производственных зданий и сооружений в столице, а еще выявить дефектные участки конструктивных элементов и инженерных систем, элементов благоустройства придомовых территорий, предотвратить аварийные ситуации и заодно уточнить объемы работ по текущему ремонту зданий».

Проверять будут:

— Состояние дымовых и вентиляционных каналов;

— Техническое состояние дома (фасады, крыши, входные группы,элементов отделки фасадов, парапетных ограждений и др.);

— Технические этажи и чердачные помещения на предмет санитарного состояния;

— Работу групповых приборов учета электрической энергии, систем автоматического управления управления освещением лестничных клеток;

— Благоустройство придомовых территорий;

Также работники проверят техническое состояние оборудования детских игровых, спортивных площадок, составят акты осмотра, в которых отмечаются имеющиеся недостатки и неисправности, влияющие на безопасность оборудования.

Что можно, обещают устранить немедленно, а если это невозможно — оборудование оградят или демонтируют.