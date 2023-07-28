Комитет NASA в августе опубликует отчет об НЛО

Глава NASA Билл Нельсон в ходе визита в Аргентину заявил о намерении в авусте назначить комитет из уважаемых ученых для обнаружения инопланетян.

«Я решил как глава NASA, раз столько сомнений вокруг темы «инопланетян», назначить комитет из уважаемых ученых. Они сейчас работают и опубликуют отчет в августе», — сказал Нельсон, отвечая на вопрос журналиста об слушаниях в Конгрессе США, где обсуждался вопрос НЛО.

По словам Нельсона, они будут использовать научно-исследовательские датчики, чтобы идентифицировать эти феномены.

«Так что подождите следующего месяца, и у вас будет ответ», — добавил Нельсон.

Напомним, что бывший сотрудник разведсообщества США Дэвид Груш заявил, что Соединенные Штаты на протяжении десятков лет скрывают программу «обнаружения и изучения НЛО».

По его мнению, в Вашингтоне знают о существовании «внеземной» активности с 30-х годов прошлого века. Груш признался, что ему отказали в доступе к программе по работе с «нечеловеческим» летающим объектом, но он лично общался с чиновниками, которые были знакомы с наличием летательных объектов «нечеловеческого» происхождения.