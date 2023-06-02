Комиссия закончила работу: баллы по ЦЭ пересчитывают по-новому

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого» результаты первого централизованного экзамена, который впервые сдавали белорусские школьники, пересчитают по новой методике. Она применялась при проведении репетиционного тестирования.

Баллы можно узнать, начиная с сегодняшнего дня.

«В настоящее время закончила работу межведомственная комиссия, которая проверяла корректность подсчета результатов первого централизованного экзамена. Результаты проверки показали, что ошибок нет, в том числе и в методике расчета тестовых баллов», — сообщает телеграм-канал.

«Уже сегодня будут пересчитаны результаты первого централизованного экзамена и сегодня же размещены на сайте РИКЗ, а также в личных кабинетах абитуриентов. Результаты второго ЦЭ также будут рассчитаны по этой же методике, их можно будет узнать в понедельник», — рассказал министр образования Андрей Иванец.