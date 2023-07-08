Командиры обороны «Азовстали» вернулись из Турции в Украину

В Украину из Турции вернулись командиры обороны «Азовстали». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец будут с родными», — заявил Зеленский, который накануне прибыл в Турцию на переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и, возвращаясь домой, забрал в самолет защитников Мариуполя.

Напомним, что 21 сентября 2022 года в рамках обмена с российской стороной Украина вернула 215 своих военных, среди которых были пять командиров «Азовстали». В обмен Украина выдала России политика Виктора Медведчука и 55 военных.

Пятеро командиров «Азовстали» были в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана и, как сообщалось, должны были находиться там до окончания боевых действий.

Кремль считает, что возвращение из Турции в Украину этих командиров является нарушением условий договоренностей. Их нарушила и Турция, и Украина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.