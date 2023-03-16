Команда белорусского тренера Виктора Гончаренко не проигрывает в России 16 матчей подряд!

Все специалисты отмечают профессионализм бывшего наставника борисовского БАТЭ.

14 марта в первом матче полуфинала Кубка России по футболу московский «Спартак» дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1), который возглавляет белорусский тренер Виктор Гончаренко. Ответный поединок пройдет 5 апреля в Екатеринбурге.

Таким образом, подопечные Гончаренко довели беспроигрышную серию до 16 официальных матчей подряд.

«Каждая встреча с «Уралом» для «Спартака» становится сложнее и сложнее, — отметил экс-футболист «Спартака» Егор Титов. — Здесь надо отдать должное Виктору Гончаренко, потому что его команда уже на протяжении 16 матчей не проигрывает.

«Урал» хорош, ярок, поэтому, скорее всего, он станет одним из основных клубов в нашем чемпионате».

«В чем секрет «Урала» Гончаренко? Видимо, это его секрет, — отмечает бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун в комментарии «СЭ». — Поскольку все команды Гончаренко играют очень жестко, очень вязко. С ними очень, как говорят футболисты, неприятно играть. Он выжимает из игроков все, что можно. Он молодец».

Напомним, что в августе прошлого года стало известно, что Виктор Гончаренко стал новым главным тренером футбольного клуба «Урал». Ранее белорусский специалист возглавлял московский ЦСКА.

Гончаренко уже возглавлял «Урал» в 2015 году. Специалист также работал в России с такими клубами как «Уфа», «Кубань», «Краснодар» и ЦСКА. С последними становился обладателем Суперкубка России, а также дважды серебряным призёром чемпионата. Виктора Гончаренко 10 раз признавали тренером года в Беларуси.

Кстати, сам Гончаренко серию из шестнадцати беспроигшрышных матчей его команды прокомментировал скромно: «16 матчей без поражений? Не слежу за какими-то сериями. Важно, чтобы мы сыграли хорошо следующий матч».