В четверг, 13 июля, стало известно, что отряды ЧВК «Вагнер» начали покидать полевые лагеря. Сейчас они по трассе М-4 «Дон» движутся в сторону Москвы в сопровождении полиции. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил российский военкор Александр Коц.

— ЧВК «Вагнер», похоже, начала передислокацию из полевых лагерей. Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М-4 в сторону Москвы в сопровождении полиции. Как сообщают подписчики, в колонне есть автобусы с белорусскими номерами, что может косвенно говорить о пункте назначения, — написал военный корреспондент.

Военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил сайту московского региона, что может означать движение колонны ЧВК «Вагнер».

— Я думаю, что происходит просто переброс ЧВК «Вагнер» в другое место. Может быть, даже в Беларусь, но пока сказать сложно. Так как они технику передали, то у них остались обычные машины: джипы и «Газели». Они передвигаются в сопровождении полиции, — рассказал он.

Эксперт полагает, что в саму Москву колонна заезжать не будет, а проедет по кольцевой автодороге до трассы М-1 «Беларусь» и поедет дальше.

12 июля Министерство обороны России заявило, что получило от частной военной компании Пригожина более 2 тысяч единиц техники, около 20 тысяч единиц стрелкового оружия и более 2,5 тысячи тонн различных боеприпасов.