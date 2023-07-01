Колодищи установили новый рекорд — участок продан за 121 тысячу долларов

В последний день июня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Логойском районах.

Как пишет Realt.by, в Минском районе на аукцион было выставлено 20 участков. Самое большое количество заявок — 10 — было зарегистрировано на лот № 7. Участок расположен в агрогородке Колодищи на улице Алмазной Колодищанского сельсовета.

Земельный надел насчитывает 10,17 сотки, оснащен электричеством и газом и был выставлен на аукцион за 60 000 рублей. Цена на лот в ходе торгов поднялась до 366 955 рублей, или 121 047 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Таким образом, побит прошлогодний рекорд, когда надел в Колодищах на улице Нижней был продан за 266 000 рублей, или чуть более 103 тысяч долларов.

Как уточняет сайт Колодищ, проданный за рекордную сумму участок, располагается буквально в 10 метрах от биологического заказника Глебковка. К слову, два соседних участка 10 и 11 соток продали на прошедших аукционах в апреле и мае, но за гораздо меньшую сумму. Один из них достался победителю за 58 тысяч долларов, второй — за 72 тысячи долларов.