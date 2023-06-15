Количество беженцев бьет рекорды

Военные конфликты и климатические потрясения привели к тому, что в прошлом году число беженцев и внутренних переселенцев достигло рекордной отметки.

Об этом сообщается в ежегодном докладе Управления ООН по делам беженцев (УВКБ), посвященном глобальным тенденциям в области вынужденного перемещения населения.

В отчете говорится, что к концу 2022 года в мире насчитывалось 108,4 миллиона человек, перемещенных в результате войн, преследований, насилия, нарушений прав человека или стихийных бедствий. Это на 19,1 миллиона человек больше, чем годом ранее. Причем рост числа беженцев также был рекордным.

В восходящей траектории вынужденного перемещения людей пока нет признаков замедления, поскольку вспышка конфликта в Судане привела к новому витку переселений. По предварительным оценкам, к маю 2023 года, число беженцев и внутренних переселенцев составляло уже 110 миллионов человек.

Среди вынужденных переселенцев 35,3 миллиона были беженцами, которые в поисках безопасности пересекли международные границы, 62,5 миллиона человек (58 процентов) – это внутренние переселенцы, которые переместились в другие районы в границах своих стран.

Война в Украине стала основной причиной перемещения населения в 2022 году. Число беженцев из Украины увеличилось с 27,3 тысяч (по состоянию на конец 2021 года) до 5,7 миллионов (по состоянию на конец 2022 года).

Это самый масштабный отток беженцев со времен Второй мировой войны.

В докладе также сообщается, что в 2022 году более 339 000 беженцев вернулись домой, в 38 стран. Больше всего возвращенцев было зарегистрировано в Южном Судане, Сирии, Камеруне и Кот-д’Ивуаре.

В свои дома также вернулись 5,7 миллиона внутренних переселенцев в таких странах, как Эфиопия, Мьянма, Сирия, Мозамбик и Демократическая Республика Конго.