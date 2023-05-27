Кого «сдал» Роман Протасевич?

Роман Протасевич, осужденный на 8 лет лишения свободы, а потом помилованный, ответил на распространяемые слухи о том, что он «всех посдавал». Заявление прозвучало в проекте «Азаренок. Напрямую».

Небезызвестный Григорий Азаренок попросил Протасевича прокомментировать видео с лишенным звания бывшим подполковником ГУБОПиК Николаем Азаровым, в котором тот утверждает, что благодаря показаниям Протасевича был задержан не один десяток белорусских активистов, в том числе адвокаты.

Протасевич ответил, что может это прокомментировать только нецензурно.

«Такого я встречаю очень много, — заявил он. – И я понимаю, что это делается специально, но скажу по-другому. Говорят, что вот, всех посдавал – ужас просто. Но я почему-то в СМИ ни разу не видел, чтобы фигурировали какие-то конкретные фамилии, конкретные люди и так далее. Естественно, проще всего всё свалить на меня и говорить, какой я нехороший. А во-вторых, что-то я не слышал, чтобы я был трудоустроен, а тем более работал, как они выражаются».

Кстати, в ходе интервью Григорий Азаренок косыми взглядами всячески демонстрировал свою неприязнь к Протасевичу.