Кого примут в вуз без экзаменов?

Дополнен список специальностей для зачисления выпускников аграрных классов в вузы без экзаменов.

В перечень дополнительно включены охрана труда на производстве и ветеринарная фармация, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В перечне также содержатся такие специальности, как мелиорация и водное хозяйство, агробизнес, защита растений и карантин, энергетическое обеспечение сельского хозяйства, ветеринарная санитария и экспертиза, ветеринарная медицина и другие.

На эти специальности выпускники аграрных классов зачисляются в учреждения высшего образования Беларуси без вступительных испытаний по результатам собеседования. Это возможно при наличии в документе об образовании отметок не ниже 7 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, при поступлении в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием.