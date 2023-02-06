Кого позовут на «Большой разговор»?

Наталья Эйсмонт анонсировала встречу А.Лукашенко с журналистами, блогерами и представителями общественности в прямом эфире.

Мероприятие состоится в феврале.

Предыдущая подобная встреча состоялась полтора года назад – 9 августа 2021 года.

Судя по всему, на «Большом разговоре» будут в основном те, кто хорошо умеет петь дифирамбы. Приглашение на мероприятие вряд ли получат, например, представители пока еще оставшихся оппозиционных политических партий, независимые белорусские эксперты и журналисты. Хотя если разговор действительно планируется большим, стоило бы, наверное, пригласить и тех, кто критически оценивает то, что происходит в стране.