Кого могут обязать возместить деньги ФСЗН: объясняем на примере

По решению суда житель Ошмянского района обязан возместить фонду соцзащиты 545 рублей, которые ФСЗН затратил на выплату пособия по временной нетрудоспособности его сожительнице.

Мужчина, будучи нетрезвым, во время ссоры со своей сожительницей умышленно нанес ей не менее 15 травм. Из-за этого женщине пришлось месяц находиться на больничном. Из средств ФСЗН ей выплачено пособие по временной нетрудоспособности размером 545 рублей, позже прокурор Ошмянского района обратился в суд о взыскании с мужчины этих денег. Решение вступило в законную силу.

Есть и другие примеры, когда людям приходилось возмещать траты фонда соцзащиты на выплату пособий. В Мостовском районе мужчина нарушил правила дорожного движения. По его вине случилось ДПТ, двое граждан получили травмы, из-за нетрудоспособности они получили от ФСЗН больничный на общую сумму 4,7 тысяч рублей. Его также по решению суда обязали возместить деньги фонду соцзащиты.

Как сообщает БЕЛТА, такие случаи не редкие. В одной только Гродненской области за прошлый год прокуроры предъявили в суды 68 подобных исков.