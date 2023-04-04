Кого Лукашенко в разговоре с Нарышкиным назвал сволочью?

Речь шла о пособниках террористов.

Александр Лукашенко во время встречи с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным отметил положительные результаты сотрудничества спецслужб Беларуси и России.

«В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая, СВО Российской Федерации — операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные, — приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба. — Вы, наверное, это заметили, что в последнее время мы разведданными обмениваемся более интенсивно. И качество информации улучшилось. Это прежде всего связано с активизацией деятельности Комитета госбезопасности. Но и немаловажная роль в том, что россияне очень серьезно, и вы прежде всего, помогаете нам в технической разведке. Что тут скрывать, сегодня без техники вряд ли можно получить хорошую, достоверную, добротную информацию.

Но люди должны понимать: мы не от Господа Бога, все мы предусмотреть не можем. И у нас, и у вас появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка, не контрразведка, это просто наши враги. Они (оппоненты и враги за рубежом. — Прим.) находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей, делают на них упор.

Говорили Лукашенко с Нарышкиным о и недавнем факте задержания террориста, который «работал под крышей, по указке и наводке выполнял задания Службы безопасности Украины».

“Самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников, — сказал Лукашенко. — Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе (иначе их, мерзость эту, назвать не могу), которые помогают совершать противоправные действия. Тем более теракты на собственной земле, против своих же соотечественников.

Поэтому работы у нас очень много. Но я хочу вас заверить, что мы абсолютно открыты для сотрудничества. Вы это чувствуете и видите. И благодарны вам за ту информацию, которую вы нам поставляете, и вовремя нас напрягаете по отдельным вопросам. Думаю, что впереди у нас более глубокое сотрудничество и на нас вы можете рассчитывать по тем направлениям, где мы что-то можем…”