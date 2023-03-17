Когда зарплату должны дать раньше?

Могут ли выплатить деньги позже, если день зарплаты совпадает с выходными или праздничными днями?

Вот что по этому поводу говорит Департамент государственной инспекции труда:

«По общему правилу, выплата зарплаты производится регулярно в дни, определенные в коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре (ч.1 ст.73 Трудового кодекса).

Даты выплаты заработной платы определяются в каждой организации индивидуально.

При этом в случаях совпадения сроков выплаты зарплаты с государственными праздниками, праздничными или выходными днями она должна производиться накануне их (ч.3 ст.73 Трудового кодекса).

Выплата заработной платы должна быть накануне, не позднее!

Невыплата либо неполная выплата заработной платы в установленные сроки влечет административную ответственность по ч.3 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях».