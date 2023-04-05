Когда придет весна без снега?

До +17°С ожидается в Беларуси 6 апреля.

Правда, синоптики обещают сильный ветер и осадки.

«В четверг будет облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории ожидаются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), местами слабый туман, по западу слабый гололед, на дорогах гололедица, — рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. — Днем преимущественно по южной половине пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами по юго-востоку порывы усилятся до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 градуса по западу до плюс 8 градусов по востоку.

Днем воздух прогреется до плюс 11-17 градусов, в западных районах — до плюс 7-10 градусов».