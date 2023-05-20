Когда предприниматели узнают свою судьбу?

Индивидульные предприниматели находятся в подвешенном состоянии. В Палату представителей внесен разработанный правительством проект закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Предлагаемые нововведения кардинально меняют условия работы ИП, а некоторым и вовсе придется прекратить свою деятельность. Но когда предприниматели узнают что-то конкретное о своей дальнейшее судьбе?

Ситуацию в интервью «Вечернему Бресту» прояснил председатель парламентской комиссии по экономической политике Леонид Брич, признав, что изменения законодательтва коснутся деятельности многих десятков тысяч ИП и субъектов хозяйствования.

– В проекте закона предлагается уже к 1 июля текущего года утвердить новую схему организации малого и среднего бизнеса, которая будет теперь состоять из двух категорий предпринимателей: физических лиц, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность, и двух категорий юридических лиц: это – малые организации (численность – до 100 человек включительно) и средние организации (численность – до 250 работающих включительно).

Хочу обратить внимание, что в новом законе прописывается право гражданина на занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью в следующем порядке: 1) в качестве ИП (с привлечением не более трех наемных лиц и правом осуществления видов деятельности в соответствии с перечнем, который в течение двух месяцев после принятия закона определит Правительство Республики Беларусь); 2) в качестве физического лица, осуществляющего: а) самостоятельную профессиональную деятельность, при ведении которой это лицо не имеет нанимателя и не привлекает к работе иных физических лиц (перечень видов деятельности также будет определен правительством республики); б) ремесленную деятельность.

Как я уже сказал, с 1 июля 2023 года для индивидуальных предпринимателей будет определен конкретный перечень видов деятельности. Одновременно устанавливается запрет на регистрацию новых ИП по видам деятельности, которые не войдут в названный перечень разрешенных, а индивидуальные предприниматели, ранее занимавшиеся этой деятельностью, для ее продолжения будут обязаны до 31 декабря 2025 года перерегистрироваться в коммерческую организацию. Чтобы уменьшить связанные с этим проблемы, перерегистрация будет проводиться бесплатно и в упрощенном порядке. Предусматриваются также другие льготные подходы к организации предстоящей работы, — пояснил Леонид Брич.