Когда появится белорусская вакцина от COVID-19?

Министерство здравоохранения планирует зарегистрировать отечественную вакцину от COVID-19 в декабре нынешнего года.

Сейчас идет наработка опытно-промышленных партий.

«Препарат будет классический — в виде раствора», — рассказала в эфире телеканала СТВ начальник отдела науки министерства Маргарита Досина.

Прототип полностью разработан: в экспериментальных условиях получен флакончик с раствором, он апробирован на животных. В 2023 году ученые-медики рассчитывают получить первые три опытно-промышленные партии вакцины.

Маргарита Досина отметила, что у медиков есть возможность «подстраивать препарат под характерные для территории Беларуси штаммы».

Безопасность препарата в ближайшее время проверят в процессе доклинических исследований на экспериментальных животных, а затем перейдут к клиническим исследованиям.