Когда нельзя принимать лекарство против диареи?

И что такое C.difficile-ассоциированная инфекция?

Известный белорусский инфекционист Никита Соловей говорит: «Часто, когда пациент обращается в инфекционную клинику и слышит практически сразу после сбора анамнеза и осмотра врачом диагноз «C.difficile-ассоциированная инфекция» он не понимает, что это за зверь».

Clostridioides difficile – это бактерия, которая вызывает колит, или воспаление толстой кишки, — рассказывает о ключевых моментах заболевания рассказывает infectology.by. — Данное заболевание обычно развивается у лиц, получающих или получавших в недавнем прошлом антибиотики, находившихся на лечении в больнице или контактировавших с другими людьми с аналогичной инфекцией.

Почему С.difficile-ассоциированная инфекция развивается лишь в определенных случаях?

C.difficile часто присутствует в окружающей человека среде в виде спор – особой формы бактерий, позволяющей замечательно переносить неблагоприятные воздействия, в том числе высушивание, ультрафиолетовое излучение, действие моющих средств и т.д. Несмотря на все существующие сегодня меры инфекционного контроля, в медицинских учреждениях C.difficile нередко обнаруживается на таких предметах, как сантехника в туалетах, поручни кроватей и прикроватные столики, термометры и другие измерительные приборы многоразового использования. Соответственно, человек может инфицироваться спорами C.difficile через немытые руки, загрязненные поверхности или предметы, а также выделять возбудитель в стуле и способствовать его передаче другим лицам.

Когда человек принимает антибиотики, часто «хорошие микробы» (представители нормальной «здоровой» микрофлоры) в кишечнике погибают, что облегчает заражение микробом Clostridioides difficile и проявление его патогенных свойств. Именно поэтому данную инфекцию зачастую называют антибиотик-ассоциированной диареей, хотя антибиотики являются хоть и основным, но далеко не единственным предрасполагающим фактором к ее развитию.

Другие факторы, помимо приема антибиотиков, которые также могут предрасполагать к развитию C.difficile-ассоциированной инфекции:

— прием некоторых других лекарств (антацидов, нестероидных противовоспалительных средств)

— пожилой возраст

— длительная госпитализация

— иммуносупрессия любого происхождения и тяжелая сопутствующая патология

— противоопухолевая терапия (химиотерапия, лучевая терапия на органы брюшной полости и малого таза)

— хирургические вмешательства на органах брюшной полости

контакт с другими лицами с проявлениями C.difficile-ассоциированной инфекции

Важно понимать, что одного из перечисленных предрасполагающих факторов, а тем более сразу нескольких из них достаточно для развития проявлений C.difficile-ассоциированной инфекции даже без предшествующего приема антибиотиков!

Какие симптомы характерны для C.difficile-ассоциированной инфекции?

Симптомы C.difficile-ассоциированной инфекции вначале подобны проявлениям других кишечных инфекций и могут проявляться сочетанием водянистой диареи, лихорадки, болей в животе, вздутия, потерей аппетита, тошнотой и/или рвотой. В тяжелых случаях заболевание может стремительно прогрессировать, в том числе с развитием пареза кишечника и кишечной непроходимости, септического шока и полиорганной недостаточности вплоть до гибели человека.

Следует помнить, что признаки C.difficile-ассоциированной инфекции не всегда проявляются сразу во время лечения антибиотиками. Иногда проходит две-три-четыре недели, и только тогда появляются первые симптомы. В любом случае, длительно сохраняющаяся водянистая диарея в течение 5 дней и более без тенденции к улучшению (что не типично для банальных острых кишечных инфекций – большинство из них самопроизвольно проходит в течение 2-5 дней) у человека, получавшего в недавнем прошлом антибиотики (или имеющим другие перечисленные выше факторы риска), должна наводить на мысль о возможности C.difficile и необходимости обращения за помощью к врачу.

Как можно лабораторно подтвердить C.difficile?

В настоящее время в Республике Беларусь лабораторная диагностика данной инфекции осуществляется путем выявления токсина C.difficile в образце испражнений человека различными методами (иммунохроматографически, методом хемилюминесценции). Само по себе выявление бактерии методом бактериологического посева в образце испражнений не позволяет утверждать на 100%, что именно она вызвала дисфункцию кишечника, так как часто встречается бессимптомное носительство возбудителя (C.difficile выделяется в испражнениях, но не продуцирует токсины и, соответственно, не вызывает проявлений заболевания).

Как лечится C.difficile-ассоциированная инфекция?

Данная инфекция лечится антибактериальными средствами, назначаемыми врачом. На сегодняшний день препаратом выбора даже при легких формах заболевания является ванкомицин, порошок, растворяемый в воде и принимаемый пациентом внутрь 4 раза в день. Это рецептурный антибиотик, поэтому в любом случае для оптимально назначенного лечения без обращения к врачу не обойтись.

Важно соблюдать рекомендуемые сроки лечения C.difficile-ассоциированной инфекции. Зачастую клинические проявления при легкой форме проходят очень быстро, уже в первые дни лечения, однако преждевременное прекращение терапии может привести к возврату проявлений болезни, а иногда и к ее повторным эпизодам (рецидивам) в дальнейшем (а их иногда может быть даже 3-4 и более). Для большинства пациентов рекомендуемая длительность лечения составит 10 дней.

При развитии C.difficile-ассоциированной инфекции категорически противопоказан прием антидиарейного средства лоперамида. Данный препарат не предназначен для лечения любых кишечных инфекций, в том числе антибиотик-ассоциированных диарей, усугубляет состояние пациента и зачастую может привести к развитию серьезных осложнений заболевания. Если сомневаемся, можно ли использовать то или иное лекарство в определенной ситуации, – всегда внимательно читаем инструкцию к препарату, она написана не только для врачей!

К сожалению, даже при рано и адекватно назначенном лечении C.difficile-ассоциированная инфекция может повторяться в дальнейшем уже в течение нескольких недель от момента прекращения лечения, иногда несколько раз. В этом случае тоже не следует паниковать — врач всегда поможет подобрать оптимальные альтернативные схемы лечения, а также восстановить микробиоту кишечника.

Как предотвратить инфицирование C.difficile и снизить риски развития ее проявлений?

Во-первых, необходимо тщательно соблюдать принципы личной гигиены при посещении любых учреждений здравоохранения (мыть руки, оптимально под проточной водой с мылом, после посещения туалетных комнат, визитов к госпитализированным людям, контакта с предметами обихода и т.д.).

Во-вторых, крайне важно максимально избегать неоправданного приема антибиотиков (многие случаи тяжелой C.difficile-ассоциированной инфекции в практике инфекционистов были связаны как раз с самолечением пациентов антибиотиками обычных респираторных инфекций, где данная группа препаратов чаще всего не показана).

И, наконец, если антибиотик действительно нужен и назначен врачом, риски развития C.difficile-ассоциированной инфекции по данным многочисленных доказательных исследований существенно снижаются в случае одновременного приема пробиотиков уже в первые дни антибактериальной терапии (полезных бактерий, которые при введении в организм человека в определенном количестве способны положительно на него воздействовать). Пробиотики подойдут любые, единственное условие, они должны быть устойчивы к воздействию часто используемых в клинической практике антибиотиков, чтобы их можно было применять параллельно. Чаще всего это капсулированные препараты или в виде суспензий.