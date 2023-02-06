Когда лучше стричь волосы?

Бывшая телеведущая Люция Геращенко рассказала о благоприятных днях для стрижки волос в феврале.

«Я не стригусь по Луне, — поделилась Люция своими секретами. — Раньше стриглась, признаюсь, вроде работало, волосы росли. Но мне этого было недостаточно!

Лет 9 назад я узнала про систему Джйотиш и стала пользоваться только ею (вы иногда замечаете, что у меня благоприятные даты для стрижки не совпадают с растущей Луной).

Почему именно Джйотиш? Да потому что зачем тебе длинные волосы, если в жизни кавардак?! Джйотиш помогает наладить все сферы жизни, мягко и постепенно, выбирая сначала правильную дату для чего-то важного, осознавая, чего ты на самом деле хочешь в этой жизни, куда идти и с кем. Джйотиш по большому счёту даёт «ключики» для самого простого пути реализации ваших целей и желаний. Ну и волосы заодно хорошо растут…

Благоприятные дни для стрижки в феврале такие: •6 •7 •8 •10 •18 •22 •26 •27».

Как говорится, хотите верьте, хотите – нет.