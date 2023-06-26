Когда должны отдать трудовую книжку?

В день прекращения трудового договора наниматель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет.

Если в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, наниматель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте, информирует Официальный Telegram-канал Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

Направив такое уведомление, наниматель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

В случае неполучения обратной связи от работника (согласия на отправку трудовой книжки по почте), наниматель должен хранить трудовую книжку у себя до ее востребования работником.

За несвоевременную выдачу трудовой книжки наниматель обязан возместить работнику средний заработок за каждый день задержки трудовой книжки.