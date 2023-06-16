Когда дадут зарплату?

Ответ на этот вопрос должен быть четко прописан в трудовом договоре.

Вот что говорят в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты: «Наниматель обязан выдавать заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым договором (п.4 ст.55 Трудового кодекса).

Статья 73 Трудового кодекса требует, чтобы заработная плата выплачивалась работникам регулярно в дни, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже 2х раз в месяц, если иная периодичность не определена контрактом.

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается в трудовым договоре (контракте), коллективном договоре или соглашении.

В Трудовом договоре работника должны быть указаны конкретные даты выплаты заработной платы, а не дни недели или периоды.

Указание в трудовом договоре вместо конкретных дат выплаты заработной платы дней недели или периодов является нарушением».