Когда бюджетникам повысят зарплаты?

Минтруда и соцзащиты совместно с Министерством финансов просчитывает возможность повысить базовую ставку в III квартале этого года. Ее планируют увеличить до 231 рублей. Предыдущее повышение было в январе, когда базовую ставку повысили до 228 рублей, сообщает БелТА.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала, что с начала года минимальная зарплата увеличена до 554 рублей. Также уже приняты решения по стимулирующим отраслевым выплатам работникам учреждений образования, здравоохранения, физической культуры, спорта, культуры и социального обслуживания.

По словам Наталии Павлюченко, рост зарплаты работников бюджетной сферы за три месяца этого года составил 3,1% при реальном росте зарплаты в целом по стране на 1,7%.