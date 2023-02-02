Кофе: пить или не пить?

Вот как на этот вопрос отвечает известный белорусский диетолог Марта Марудова.

«Кофе положительно влияет на мозг (профилактирует заболевания Альцгеймера и Паркинсона), снижает риск развития онкологии, улучшает внимание, концентрацию, память, настроение — и всё это при умеренном (!) употреблении, — говорит диетолог. — При злоупотреблении кофе вызывает зависимость, схожую с алкогольной.

Из-за влияния на метаболизм кальция, не рекомендуется в детско-подростковом рационе и в пожилом возрасте

В больших дозировках может повышать сердцебиение плода при беременности, снижать приток крови к плаценте, провоцируя риск анемии, преждевременных родов и рождение маловесных детей.

Повышает давление, провоцирует мигрени, бессонницу и тахикардию (нельзя смешивать с алкоголем!)

Кофе обезвоживает (поэтому запиваем водой!).

Какая дозировка кофе считается безопасной?

400мг кофеина в день (3-4 чашки по 250мл)

200мг кофеина в день (2 чашки по 250мл) беременным

При этом не забываем, что чай, газировка, энергетики и шоколад тоже содержат кофеин!

Кофе с молоком, сливками, топпингом — это жидкие калории, а значит – это еда (1 капучино —123ккал).

Чем заменить кофе?

Кэроб — напиток из стручков рожкового дерева с бодрящим эффектом и сладковатым привкусом

Цикорий — нет кофеина, но есть инулин для пищеварения и улучшения обмена веществ.

Какао — содержит природные антиоксиданты, Ca, Mg, Zn, Fe, К и…калории, в особенности в сочетании с молоком и сахаром!

Желудевый кофе — бодрящий напиток со вкусом кофе для детей и взрослых, готовится из высушенных и обжаренных желудей.

Чай матча — вкуснейший порошковый чай с большим количеством витаминов и пищевых волокон. Не заваривается, а взбивается с водой и пьется вместе с заваркой.

Улун — нечто среднее между черным и зелёным чаем. Содержит эфирные масла, антиоксиданты и обладает тонизирующим эффектом

Розовый чай — успокаивающий витаминный чай из листьев и бутонов роз.