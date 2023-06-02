Кобяков разбил голову во время концерта

Артист полтора часа выступал с серьезной травмой.

Каждые несколько номеров Влад был вынужден убегать за кулисы, чтобы врачи смогли обработать ему рану и остановить кровотечение.

Несмотря на серьёзную травму, артист продолжил концерт и довёл его до конца.

После концерта его увезли в Институт им. Склифосовского.

«Две с половиной тысячи детей в зале, родители. Никак это было не отменить,» – ответил Влад на вопрос о возможной отмене начавшегося концерта из-за травмы.

Как все случилось?

«Все пошло не по плану с самой первой минуты, — рассказывает популярный белорусский блогер и певец Влад Кобяков. — Я выходил на сцену, в проходе стоял фотограф, который резко развернулся в темноте и ударил меня объективом по голове. Было рассечение. Я выхожу на сцену, говорю: «Всем привет!», трогаю голову и понимаю, что у меня идет кровь. Забегаю за кулисы, ведущий меня в это время подменяет, мне срочно начинают оказывать первую помощь, на площадку вызвали «скорую».

В конце концов, запшикали все лаком для волос – нужно было как-то скрепить рану, чтобы не шла кровь. Мы все запшикали, я отработал две песни, ушел за кулисы на переодевание, там врач уже специальным клеем заклеил мне рану, и в итоге весь концерт мне пришлось отработать так. А потом поехать в больницу зашивать рану…

Отменить концерт я не мог. Это было невозможно, поэтому было принято решение продолжать концерт и эти полтора часа, несмотря ни на что, мы отработали на все 100 процентов!»

Вера ВИР.