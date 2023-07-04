Клюква, рапс, овес, клубника: Беларусь в мировых лидерах не только по удобрениям и молоку

Заместитель председателя Национального статистического комитета Тимофей Жигарев рассказал БЕЛТА, какую продукцию Беларусь поставляет на экспорт.

«В мире мы занимаем 84-е место по территории и 97-е место по численности населения. Среди стран СНГ мы занимаем шестое место по территории и седьмое место по численности населения. Мы не такая уж маленькая страна. Если перейти в экономическую плоскость, то Беларусь входит в число стран-лидеров по экспорту калийных удобрений. Здесь мы третьи. По молочной продукции в 2021 году мы были девятыми. По клубнике мы занимаем 19-е место. Кроме того, мы входим в топ-20 экспортеров семян рапса», — рассказал Тимофей Жигарев.

Также Беларусь стабильно входит в топ-20 мировых экспортеров тракторов, а в 2021 году среди всех стран мира заняла 5-е место по экспорту льна и льняных тканей и 8-е место по экспорту рапсового масла.

Беларусь относится к странам с самодостаточным производством сельскохозяйственной продукции и полностью обеспечивает свои внутренние потребности основными видами продовольствия, сообщил представитель Белстата.

«Объемы производства картофеля и овощей полностью обеспечивают необходимый уровень потребления внутри страны — по молоку более чем в 2,5 раза выше необходимого уровня, по мясу и яйцам — в 1,3 раза выше, что позволяет также сохранять экспортный потенциал страны на рынке продовольствия», — заключил господин Жигарев.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на протяжении многих лет Беларусь стабильно входит в пятерку лидеров в мировом производстве льноволокна, ржи, тритикале, в десятку — по валовому сбору клюквы, в двадцатку — по валовому сбору сахарной свеклы, семян рапса, картофеля, овса, клубники.