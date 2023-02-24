Китай представил шесть принципов для обеспечения глобальной безопасности

Власти Китая представили свою инициативу по обеспечению глобальной безопасности. Текст документа распространило агентство Xinhua.

Инициатива включает шесть принципов, призванных устранить коренные причины международных конфликтов, стимулировать международные усилия по обеспечению стабильности и глобального развития.

Во-первых, КНР призывает придерживаться видения общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, уважать и гарантировать безопасность каждой страны, обеспечивать ее за счет политического диалога и мирных переговоров.

Второй принцип предполагает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, независимо от их размера и уровня экономического развития. Авторы инициативы призывают уважать право стран самостоятельно выбирать социальную систему и путь развития и не вмешиваться в их внутренние дела.

Третий принцип заключается в соблюдении целей и принципов Устава ООН. Ему, как отмечается в документе, противоречат менталитет холодной войны, гегемонизм, унилатерализм и блоковая конфронтация.

В-четвертых, Китай призвал серьезно относиться к озабоченностям в сфере безопасности всех стран. В инициативе отмечается, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет безопасности других и любая страна должна учитывать интересы безопасности других государств.

Согласно пятому принципу, странам необходимо сохранять приверженность мирному разрешению разногласий. Международное сообщество должно содействовать мирному урегулированию конфликтов, поощрять стороны, готовые к диалогу. Войны и санкции не являются фундаментальным способом решения споров, указано в документе.

Шестой принцип заключается в поддержании безопасности в традиционных и в нетрадиционных направлениях, которые стали в значительной степени взаимосвязаны. КНР призвал страны работать вместе для решения региональных и глобальных проблем, таких как терроризм, изменение климата, кибербезопасность и биологическая безопасность.

Инициативу в области глобальной безопасности в апреле прошлого года выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии Боаоского азиатского форума.