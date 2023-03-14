Китай открывает границы

Китай с 15 марта возобновляет выдачу иностранным гражданам виз всех категорий. Въезд иностранцев в эту страну был приостановлен ещё в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«С целью дальнейшего облегчения передвижения людей между Китаем и другими государствами принято решение с 00:00 15 марта 2023 года по пекинскому времени внести следующие коррективы в визовую политику и политику въезда для иностранных граждан, прибывающих в Китай», — сообщает пресс-служба консульского департамента МИД КНР.

Въезд в Китай теперь будет открыт и по неистекшим визам, выданным до начала пандемии. Консульские учреждения КНР для выдачи новых разрешений на въезд откроются по всему миру.