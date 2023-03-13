Китай о риске начала мировой войны

Для того чтобы оценить риск начала глобальной войны, достаточно посмотреть на траты США на оборону, пишет китайское издание Global Times.

Издание указывает, что в 2023 году утвержденный Джо Байденом бюджет США на оборону в $842 млрд в 4 раза превышает оборонный бюджет Китая. Большая часть пойдет на разработку новых наступательных вооружений. Военно-промышленный комплекс Штатов занимает одну из ключевых ролей в американской политике, именно поэтому власти предпочитают тратить бюджет на оборонную сферу, а не на нужды собственных граждан. Ко всему прочему, ВПК используется крупным бизнесом как «дойная корова Американской империи».

«Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны», — пишет издание.

«Если Белый дом рассматривает глобальные конфликты как способ хорошо заработать, то можно сделать вполне очевидный вывод, что США готовятся к большой войне», — говорится в статье.