Китай безвозмездно предоставит странам Центральной Азии почти 4 миллиарда долларов

Пекин предоставит центральноазиатским государствам финансовую поддержку и безвозмездную помощь на 26 миллиардов юаней (около 3,72 миллиарда долларов). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем программном выступлении на саммите «Центральная Азия — Китай», сообщает агентство Xinhua.

«Для укрепления потенциала развития Китай разработает планы сотрудничества со странами Центральной Азии в области сокращения бедности с помощью науки и технологий. Предприятия, финансируемые Китаем, будут поощряться к созданию большего числа рабочих мест», — сказал он.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал.

«Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить потенциал их правоохранительных органов в области безопасности и обороноспособности, а также поддерживать страны в их усилиях по поддержанию региональной безопасности и борьбе с терроризмом», — сказал он.

Саммит «Китай — Центральная Азия» 18-19 мая проходил в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем принимали участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов. Многие эксперты считают, что Китай хочет перехватить у России контроль над этим регионом.