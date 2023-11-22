Кишинёв отказывается выдавать уклоняющихся от призыва в ВСУ мужчин Украине

Молдавия отказывается выдавать беженцев, уклоняющихся от призыва в украинские войска. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, Игорь Захаров, заявил в эфире Радио Молдова, что на данный момент и в ближайшей перспективе ни один гражданин, достигший призывного возраста или приближающийся к нему, не будет выдан Украине.

Захаров подчеркнул, что между странами нет и не существует договора об экстрадиции лиц призывного возраста, и отметил, что Киев не обращался с подобными запросами к Кишинёву.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют упростить процедуру возвращения на родину мужчин, незаконно покинувших страну.