Мировые СМИ сообщают о том, что Кипр становится «островом мертвых кошек»: вспышка кошачьего коронавируса унесла 300 тысяч жизней четвероногих, то есть каждую третью кошку на острове, передаёт BaigeNews.kz.

Вирус может распространиться и на другие страны (есть свидетельства таких случаев в Израиле и Турции).

С января от кошачьего инфекционного перитонита (FIPV), вызванного штаммом коронавируса, погибали как бродячие, так и домашние кошки. Местные ветеринары сообщают о тревожном росте случаев заболевания FIPV, который начался в столице Кипра Никосии в январе и распространился по всему острову в течение трех-четырех месяцев.

Профессор Даниель Ганн-Мур, специалист по кошачьей медицине из Эдинбургского университета, заявил газете Telegraph, что вспышка такого масштаба «никогда не наблюдалась», и что все чаще поступают сообщения о трупах кошек на улицах, а также подозрения, что это может быть новый, более смертельный штамм FIPV.

По данным кипрских зоозащитников, на Кипре погибло не менее 300 000 кошек (численность кошачьих на острове оценивается примерно в миллион особей). Но при таком количестве бездомных животных, живущих на Кипре, диагностировать и документировать каждую инфекцию практически невозможно.

«Если говорить о кошачьих коронавирусах, то для животных это достаточно серьезные вещи. Они поражают легкие, кишечник и вызывают практически стопроцентную летальность. Например, бывает сухая форма кошачьей коронавирусной инфекции — кошка иссушается и погибает медленно, в течение нескольких месяцев. Такому животному делается тест ПЦР, а потом анализ на антитела, и если они положительные, считай, животное обречено, и владелец решает, вести его дальше или не вести. При другой форме развивается кошачий перитонит, и животное тоже гибнет. Кроме того, предположительно, существует глазная форма коронавируса, который некротизирует ткань роговицы. Но есть версии, что этот вирус работает только вместе с герпесом и микоплазмой. Вакцина от кошачьего коронавируса есть, но она странная и непопулярная. Практически никто своих питомцев не прививает, ибо известно, что после вакцинации животное может заболеть», — рассказал изданию ветеринар по имени Александр.